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В иркутском Тулуне создана ТОСЭР

Главная Экономика
Иркутск
10:07 17 Декабря 2019
правительство, территория, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
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В иркутском городе Тулуне создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР). О соответствующем постановлении правительства РФ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ датирован 16 декабря 2019 года. О нем премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на совещании со своими заместителями. Согласно постановлению, будущие резиденты должны в первый год своей работы в ТОСЭР «Тулун» вложить в проект не менее 2,5 млн руб. и организовать не менее 10 рабочих мест.

«Создание ТОР «Тулун» позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – филиала «Разрез Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 650 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,5 млрд руб. инвестиций», - говорится в справке на сайте российского правительства.

Напомним, Тулун оказался в эпицентре летнего наводнения в Иркутской области. По данным вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий этого стихийного бедствия, в ТОСЭР планируется привлечь не менее шести резидентов. В Тулуне предполагается построить завод стеклокомпозитов, создать производство по переработке дикоросов, модернизировать кондитерский цех и др.

По данным официального сайта мэрии Тулуна, 20 декабря общественности будет представлен предварительный проект развития центра города.

Фото: сайт правительства РФ

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