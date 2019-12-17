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«Улан-Удэнский авиазавод» выпустит комплекты для сборки вертолетов в Казахстане

Главная Экономика
Иркутск
15:54 17 Декабря 2019
вертолет, поставки, казахстан
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Улан-Удэнский авиационный завод» изготовит 17 машинокомплектов вертолетов типа Ми-8/171. Они будут поставлены для сборки этих машин в Казахстан, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соглашение на поставку холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» заключил с казахстанскими компаниями «Казахстан инжиниринг» и «Авиаремонтный завод №405».

«Контракт, определяющий общие условия реализации проекта по сборке вертолетов типа Ми-8/171 в Республике Казахстан, был подписан в начале 2019 года. Нынешнее дополнительное соглашение регламентирует поставку первых 17 машинокомплектов Ми-8АМТ/Ми-171Е, которые будут изготовлены на «Улан-Удэнском авиационном заводе» и собраны на «Авиаремонтном заводе №405», - пояснила пресс-служба «Ростеха».

По данным сайта госкорпорации, собранные в Казахстане вертолеты будут адаптированы для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, выполнения правоохранительных задач.

«Успешная реализация проекта позволит укомплектовать республиканский парк вертолетов. Это будет существенный задел в дальнейшее развитие вертолетостроения Казахстана», - цитирует председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Куаныша Бишимова информагентство «Казинформ».

Фото: сайт холдинга «Вертолеты России»

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