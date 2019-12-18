Минприроды РФ собирает заявки на участок с запасами ртути в Бурятии

Министерство природных ресурсов и экологии РФ принимает заявки на право пользования рядом месторождений твердых полезных ископаемых. Один из предложенных участков недр находится в Республике Бурятия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перечень объектов утвержден приказом минприроды РФ. Документ датирован 12 декабря 2019 года. Указанный в нем участок недр Келянский расположен в Муйском районе Бурятии. Его площадь – 1,7 кв. км. Запасы ртути на участке составляют 148 т по категории Р1 и 450 т по категории Р3.

«Заявки на получение права пользования участками недр принимаются в течение 30 рабочих дней с даты настоящей публикации…», - говорится во вчерашнем сообщении министерства.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ