В иркутском Братске отремонтируют ТЭЦ-6

На ТЭЦ-6 в иркутском городе Братске предстоит масштабный ремонт. Станция входит в состав ПАО «Иркутскэнерго», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Совет директоров «Иркутскэнерго» одобрил сделку с АО «Иркутскэнергоремонт» в объеме 725 млн руб. на выполнение подрядных работ. Об этом говорится в материалах компании. Она предполагает ремонтные работы на основном и вспомогательном оборудовании, зданиях и сооружениях ТЭЦ-6. Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-6 составляет 270 МВт, установленная тепловая мощность – около 1,5 тыс. Гкал/час. Она обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Братска.

Фото: pixabay.com