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В Иркутскую область направят еще 800 млн рублей для жилищных сертификатов

Главная Экономика
Иркутск
12:22 20 Декабря 2019
наводнение, средства, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутская область получит до конца года из федерального бюджета еще 800 млн руб. Средства пойдут на оплату жилищных сертификатов пострадавшим от паводков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В настоящее время на пострадавших при паводках территориях насчитывается 7,2 тыс. непригодных для жилья помещений, от пострадавших принято 7 тыс. заявлений.

«Уже выдано 6 966 сертификатов на сумму 20,7 млрд руб., но выдача сертификатов и их оплата - это процесс длительный, потому что возможны еще новые обращения людей и решения судов», - приводит ТАСС слова вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения.

Вчера на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин связал отставку иркутского губернатора Сергея Левченко с ходом восстановительных работ.

Фото: официальный портал Иркутской области

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