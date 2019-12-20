В Иркутскую область направят еще 800 млн рублей для жилищных сертификатов

Иркутская область получит до конца года из федерального бюджета еще 800 млн руб. Средства пойдут на оплату жилищных сертификатов пострадавшим от паводков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В настоящее время на пострадавших при паводках территориях насчитывается 7,2 тыс. непригодных для жилья помещений, от пострадавших принято 7 тыс. заявлений.

«Уже выдано 6 966 сертификатов на сумму 20,7 млрд руб., но выдача сертификатов и их оплата - это процесс длительный, потому что возможны еще новые обращения людей и решения судов», - приводит ТАСС слова вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения.

Вчера на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин связал отставку иркутского губернатора Сергея Левченко с ходом восстановительных работ.

Фото: официальный портал Иркутской области