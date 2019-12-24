Работа водного транспорта на Байкале потребовала субсидий

Межрегиональные маршруты водного транспорта по Байкалу могут получить субсидирование из бюджетов разного уровня. Предполагаемый объем такого субсидирования – 27 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Совещание «О водном транспорте в Республике Бурятия» прошло в народном хурале региона. О перспективах субсидирования его участникам рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Аюшеев.

«Сейчас обсуждается субсидирование межрегиональных маршрутов на Байкале. Предполагается, что 13,5 млн руб. поступят из федерального бюджета, еще по 6,75 млн руб. должны будут выделить бюджеты Бурятии и Иркутской области», - говорится в сообщении республиканского парламента по итогам совещания.

По словам гендиректора особой экономической зоны «Байкальская гавань» Алексея Тогошиева, Оборудованный причал в Турке приносит убытки. Его содержание обходится в 7 млн руб., в то время как доходы от причалов – 700 тыс. руб. в год.

В итоговом протоколе совещания содержатся, в частности, рекомендации правительству Бурятии разработать план по формированию регулярных пассажирский и туристических перевозок водным транспортом и создать единую службу по обслуживанию и содержанию причалов.

Фото: сайт особой экономической зоны «Байкальская гавань»