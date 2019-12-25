Военные примут участие в строительстве новой ветки БАМа

Министерство обороны РФ совместно с администрацией российского президента планирует создать пять железнодорожных бригад вне состава Вооруженных сил РФ. Их предполагается использовать для строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об этих планах стало известно в ходе итоговой коллегии военного ведомства. В ней принял участие президент РФ Владимир Путин.

«Во исполнение поручения верховного главнокомандующего для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали от Тынды до Комсомольска-на-Амуре министерством обороны совместно с администрацией президента прорабатывается вопрос создания пяти железнодорожных бригад вне численности Вооруженных сил», - сказал в ходе заседания министр обороны Сергей Шойгу (цитата по ТАСС).

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог за шесть лет должна вырасти в полтора раза – до 180 млн т. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта размер инвестиционных затрат составляет 554,1 млрд руб.

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