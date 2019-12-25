25 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Военные примут участие в строительстве новой ветки БАМа

Главная Экономика
Иркутск
10:11 25 Декабря 2019
железные дороги, строительство, шойгу
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министерство обороны РФ совместно с администрацией российского президента планирует создать пять железнодорожных бригад вне состава Вооруженных сил РФ. Их предполагается использовать для строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об этих планах стало известно в ходе итоговой коллегии военного ведомства. В ней принял участие президент РФ Владимир Путин.

«Во исполнение поручения верховного главнокомандующего для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали от Тынды до Комсомольска-на-Амуре министерством обороны совместно с администрацией президента прорабатывается вопрос создания пяти железнодорожных бригад вне численности Вооруженных сил», - сказал в ходе заседания министр обороны Сергей Шойгу (цитата по ТАСС).

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог за шесть лет должна вырасти в полтора раза – до 180 млн т. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта размер инвестиционных затрат составляет 554,1 млрд руб.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Работа водного транспорта на Байкале потребовала субсидий

Работа водного транспорта на Байкале потребовала субсидий

24 Декабря 2019 г.
Совещание о состоянии отрасли прошло в народном хурале Бурятии
Новости Иркутска: В Иркутскую область направят еще 800 млн рублей для жилищных сертификатов

В Иркутскую область направят еще 800 млн рублей для жилищных сертификатов

20 Декабря 2019 г.
В регионе принято от пострадавших 7 тыс. заявлений по повожу жилья
Новости Иркутска: В иркутском Братске отремонтируют ТЭЦ-6

В иркутском Братске отремонтируют ТЭЦ-6

18 Декабря 2019 г.
Работы должны быть завершены до конца 2022 года
Новости Иркутска: Минприроды РФ собирает заявки на участок с запасами ртути в Бурятии

Минприроды РФ собирает заявки на участок с запасами ртути в Бурятии

18 Декабря 2019 г.
Келянский участок недр расположен в Муйском районе
Новости Иркутска: «Улан-Удэнский авиазавод» выпустит комплекты для сборки вертолетов в Казахстане

«Улан-Удэнский авиазавод» выпустит комплекты для сборки вертолетов в Казахстане

17 Декабря 2019 г.
«Вертолеты России» заключили соглашение с казахстанскими компаниями
Новости Иркутска: В иркутском Тулуне создана ТОСЭР

В иркутском Тулуне создана ТОСЭР

17 Декабря 2019 г.
Ожидаемый объем инвестиций – 1,5 млрд рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Два человека погибло на пожаре в иркутском Тулуне

Два человека погибло на пожаре в иркутском Тулуне

24 Декабря 2019 г.
Одной женщине удалось спастись
Новости Иркутска: В составе иркутского правительства не произошло радикальных изменений

В составе иркутского правительства не произошло радикальных изменений

23 Декабря 2019 г.
Большинство вице-губернаторов и министров остались на своих постах
Новости Иркутска: Рабочих в иркутском Тулуне засыпало грунтом

Рабочих в иркутском Тулуне засыпало грунтом

23 Декабря 2019 г.
Погибло три человека, еще двое пострадало
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19