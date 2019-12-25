Мост в столице Бурятии построит подмосковная компания

ОАО «Хотьковский автомост» оказалось единственным претендентом на право строительства моста в Улан-Удэ. Это будет третий автомобильный переход через реку Уда в черте города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоговый протокол опубликован в единой информационной системе в сфере закупок. Согласно документу, контракт с единственным участником госзакупки заключит ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия». Сумма контракта составляет 7,53 млрд руб.

Официальное название объекта – «Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная». Как писали Sibnovosti.ru, началом трассы станет пересечение ул. Сахьяновой, Трубачеева, Ключевской, окончанием – ул. Шаляпина. Запланирован трехпролетный металлический мост длиной 200 м с четырьмя полосами движения и пешеходным тротуаром.

АО «Хотьковский автомост» образовано в поселке Мостовик Сергиево-Посадского района Московской области в 1998 году в ходе реорганизации ОАО «Автомост». В числе построенных компанией объектов на ее сайте указаны мосты через Клязьму в Павловском Посаде, через реку Сестра на федеральной автодороге Москва – Санкт-Петербург, висячий пешеходный мост в Ногинске. В июле этого года «Хотьковский автомост» получил два контракта на дорожно-строительные работы в Башкирии общей стоимостью 8,2 млрд руб.

Фото: информационный портал Улан-Удэ