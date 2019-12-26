26 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Курумканском районе Бурятии запланирован животноводческий комплекс

Главная Экономика
Иркутск
17:44 26 Декабря 2019
комплекс, инвестиции, район
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Компания «Бест Плюс» будет инвестировать в производство высококачественной говядины. Предприятие создается в Курумканском районе Бурятии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

О планах развития района его глава Владислав Сультимов рассказал членам правительства республики. По его словам, проект будет реализован на базе действующего сельскохозяйственного кооператива «Хуторхой». «Бест Плюс» намерена инвестировать 50 млн руб. до 2025 года, чтобы создать предприятие на 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота. СПК «Хуторхой» был основан в селе Аргада в 2002 году семьей Пиртановых.

Кроме того, откормочный пункт на 800 коров планируется создать и на инвестиционной площадке «Полевой стан». Здесь в качестве инвестора выступает ООО «Светоч».

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Мост в столице Бурятии построит подмосковная компания

Мост в столице Бурятии построит подмосковная компания

25 Декабря 2019 г.
«Хотьковский автомост» оказался единственным претендентом
Новости Иркутска: Военные примут участие в строительстве новой ветки БАМа

Военные примут участие в строительстве новой ветки БАМа

25 Декабря 2019 г.
Минобороны РФ планирует создать пять железнодорожных бригад
Новости Иркутска: Работа водного транспорта на Байкале потребовала субсидий

Работа водного транспорта на Байкале потребовала субсидий

24 Декабря 2019 г.
Совещание о состоянии отрасли прошло в народном хурале Бурятии
Новости Иркутска: В Иркутскую область направят еще 800 млн рублей для жилищных сертификатов

В Иркутскую область направят еще 800 млн рублей для жилищных сертификатов

20 Декабря 2019 г.
В регионе принято от пострадавших 7 тыс. заявлений по повожу жилья
Новости Иркутска: В иркутском Братске отремонтируют ТЭЦ-6

В иркутском Братске отремонтируют ТЭЦ-6

18 Декабря 2019 г.
Работы должны быть завершены до конца 2022 года
Новости Иркутска: Минприроды РФ собирает заявки на участок с запасами ртути в Бурятии

Минприроды РФ собирает заявки на участок с запасами ртути в Бурятии

18 Декабря 2019 г.
Келянский участок недр расположен в Муйском районе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57

24 Декабря 2019 г.
Летчик остался жив.
Новости Иркутска: Рабочих в иркутском Тулуне засыпало грунтом

Рабочих в иркутском Тулуне засыпало грунтом

23 Декабря 2019 г.
Погибло три человека, еще двое пострадало
Новости Иркутска: Иркутск рискует вступить в новый год без бюджета

Иркутск рискует вступить в новый год без бюджета

24 Декабря 2019 г.
Теперь мэр отклонил поправки депутатов гордумы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19