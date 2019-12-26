В Курумканском районе Бурятии запланирован животноводческий комплекс

Компания «Бест Плюс» будет инвестировать в производство высококачественной говядины. Предприятие создается в Курумканском районе Бурятии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах развития района его глава Владислав Сультимов рассказал членам правительства республики. По его словам, проект будет реализован на базе действующего сельскохозяйственного кооператива «Хуторхой». «Бест Плюс» намерена инвестировать 50 млн руб. до 2025 года, чтобы создать предприятие на 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота. СПК «Хуторхой» был основан в селе Аргада в 2002 году семьей Пиртановых.

Кроме того, откормочный пункт на 800 коров планируется создать и на инвестиционной площадке «Полевой стан». Здесь в качестве инвестора выступает ООО «Светоч».

Фото: pixabay.com