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Рослесхоз усилил контроль за использованием иркутских лесов

Главная Экономика
Иркутск
15:51 27 Декабря 2019
лес, министерство, контроль
Автор: Sibnovosti.ru
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Рослесхоз создал свой обособленный территориальный отдел в Иркутской области. Эта мера призвана усилить контроль за состоянием дел в лесной отрасли региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, отдел административно включен в состав департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Располагается он в Иркутске. Возможно, часть сотрудников будет работать в Братске.

«Масштабность связанных с лесом нарушений в Иркутской области говорит о серьезнейших системных проблемах при исполнении переданных региону полномочий.  Учитывая ситуацию, было принято беспрецедентное решение – открыть в Приангарье территориальный отдел Рослесхоза для усиления контроля на месте», – прокомментировал событие заместитель министра ‒ руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

В сообщении министерства отмечается, что в начале декабря завершилась внеплановая проверка министерства лесного комплекса Иркутской области, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года был арестован министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Он стал фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба лесному фонду санитарными вырубками в размере 880 млн руб.

Фото: официальный портал Иркутской области

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