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Строительство нового микрорайона в Нижнеудинске стартует в январе

Главная Экономика
Иркутск
16:47 13 Января 2020
наводнение, строительство, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство микрорайона «Восточный» в Нижнеудинске начнется в январе. Этот город оказался в числе иркутских муниципалитетов, наиболее пострадавших от наводнения летом прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перспективы строительства обсудили на областном совещании. Его провел врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. О готовности выйти на строительную площадку в январе заявил представитель одной из строительных компаний. Представитель другой «подтвердил … готовность выйти на площадку в микрорайоне «Восточный» для строительства индивидуальных домов», отмечает также официальный портал Иркутской области.

По данным областных властей, строительство «Восточного» будет проходить в два этапа. На первом площадь застройки составит 60 га. Будет возведено 172 индивидуальных жилых дома и 28 многоквартирных. В них поселятся пострадавшие от паводка, а также граждане из ветхого и аварийного жилья. На втором этапе будет построено 411 индивидуальных и 16 многоквартирных жилых домов на участке площадью 93,6 га. Запланированы также торговый и культурный центры, школа на 600 учащихся и детский сад на 190 мест, спортивные сооружения.

Согласно материалам, размещенным на официальном сайте Нижнеудинска, застройщиками «Восточного» являются ООО «ДомСтройПрофи», девелоперская группа «Хрустальный» и ООО «РосТех». Генплан Нижнеудинска будет представлен общественности на слушаниях 16 января 2020 года.

Фото: официальный сайт Нижнеудинского муниципального образования

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