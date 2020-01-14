«Лесхоз Иркутской области» решено реорганизовать

«Лесхоз Иркутской области» ждет реорганизация. О ее планах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В настоящее время «Лесхоз Иркутской области» работает в статусе областного государственного автономного учреждения. Основными целями его деятельности являются охрана, защита и воспроизводство лесов, а также отвод и таксация лесосек. Будущее учреждения обсудили на рабочем совещании советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«На его основе планируется создание шести лесохозяйственных центров и базы авиационной охраны лесов, которые будут заниматься тушением пожаров в регионе», - говорится в сообщении на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ по итогам совещания.

Напомним, летом 2019 года в Иркутской области произошли масштабные лесные пожары. Тогда Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура пришла к выводу, что региональное министерство лесного комплекса и ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» ненадлежащим образом исполняют полномочия по охране лесов.

Фото: сайт ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»