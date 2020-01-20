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Улан-Удэ решили сделать светлее

Главная Экономика
Иркутск
11:49 20 Января 2020
улицы, назначение, свет
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2020 году на освещение Улан-Удэ предполагается потратить 90 млн руб. Ответственным за проведение этих работ стал Алексей Тулонов, назначенный руководителем МБУ «Горсвет», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Алексей Тулонов возглавил учреждение с 17 января. По данным информационного сайта Улан-Удэ, до последнего времени он работал в комитете городского хозяйства. В частности, разрабатывал и курировал проект «Зеленый город», который позволил в 2019 году посадить в Улан-Удэ в общей сложности 44 тыс. деревьев.

Ранее МБУ «Горсвет» возглавлял Николай Трофимов. Учреждение отвечает за уличное освещение и содержание светофоров.

«Есть договоренность с застройщиками - предусматривать освещение при проектировке и строительстве новых многоквартирных домов», - отмечается также в сообщении о перспективах развития наружного освещения в Улан-Удэ.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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Этот пост займет Алексей Хандархаев
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