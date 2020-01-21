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В тофаларском поселке построят электростанцию

Главная Экономика
Иркутск
15:43 21 Января 2020
строительство, электростанция, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «БайкалРемПутьМаш» продолжит электрификацию труднодоступной Тофаларии в Иркутской области. Компания построит генерирующие мощности в поселке Верхняя Гутара Нижнеудинского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги соответствующего аукциона подвели на официальном портале региона. По его данным, речь идет о создании объекта на основе возобновляемых источников энергии. Цена контракта составила 145 млн руб.

«Реализация проекта позволит осуществлять надежное электроснабжение населения и объектов социальной сферы с привлечением возобновляемых источников энергии, сэкономит более 50% дизельного топлива, а также средства на его доставку», - сообщила пресс-служба иркутского правительства.

Оборудование в Верхнюю Гутару предполагается доставить по зимнику. Основные этапы работ должны быть завершены до декабря 2020 года, пусконаладочные работы – в 2021-м.

ООО «БайкалРемПутьМаш» находится в городе Слюдянке Иркутской области. Ранее компания построила в тофаларской деревне Нерха солнечно-дизельную электростанцию. В Верхней Гутаре проживает около 400 человек.

Фото: официальный портал Иркутской области

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