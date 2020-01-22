В Черемхово построили первую очередь поселка для пострадавших от иркутского наводнения

В иркутском городе Черемхово сдана в эксплуатацию первая очередь поселка для пострадавших от летнего наводнения в регионе. Жилье построено на средства госкорпорации «Ростех», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Построено 32 двухквартирных дома и создана необходимая для проживания инфраструктура. В них предусмотрены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с приусадебными участками в шесть «соток». Дороги и проезды будут асфальтироваться весной. Проект обошелся в 1 млрд руб.

«Это личные средства Сергея Чемезова и сотрудников предприятий «Ростеха», также помощь оказали члены иркутского землячества», - уточнили в «Ростехе».

По данным пресс-службы заксобрания Иркутской области, в 2020 году будет завершена вторая очередь строительства – еще 32 дома на 64 квартиры. Кроме того, здесь появятся школа, детсад и физкультурный центр.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»