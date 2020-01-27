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В иркутском Тулуне появится образовательный центр «РосКапСтроя»

Главная Экономика
Иркутск
14:34 27 Января 2020
наводнение, строительство, образование
Автор: Sibnovosti.ru
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ФАУ «РосКапСтрой» намерено создать в Тулуне свой образовательный центр по строительным направлениям. Город сильнее других в Иркутской области пострадал от наводнения летом 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об инициативе учреждения, работающего в структуре минстроя РФ, стало известно в ходе визита в регион его директора Юлии Максимовой. Она посетила Тулун и Нижнеудинск.

«В связи с тем, что в Иркутской области в настоящее время реализуется большая федеральная программа по восстановлению после разрушительного наводнения, есть существенная потребность в рабочих руках, которых в нужном объеме сейчас нет. Поэтому мы планируем осуществлять подготовку по рабочим специальностям в сфере строительства, профессиональную переподготовку по направлению «промышленное и гражданское строительство», по другим программам, чтобы территория могла более эффективно участвовать в этой федеральной программе и возрождении пострадавших территорий», – заявила она в Тулуне (цитата по официальному сайту мэрии муниципалитета).

Образовательная деятельность является одной из профильных для ФАУ «РосКапСтрой». В настоящее время учреждение организует ее по нескольким направлениям строительной отрасли, в частности, это «технология строительного производства», «организация строительства, ценообразование и сметное нормирование», «сохранение объектов культурного наследия» и другие. В Тулуне сначала будут организованы вебинарные занятия. Предполагается, что их будут вести лучшие лекторы московских профильных вузов. Ранее «РосКапСтрой» создал иркутскую дирекцию по строительству в Тулуне.

Тем временем, в Нижнеудинске на 28 января назначены публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по объекту: «Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда».

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна

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