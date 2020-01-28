Название «Байкал» оказалось в собственности частной фирмы

В интернете набирает обороты кампания против «приватизации» названия «Байкал». О появившейся в сети петиции сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Петицию на ресурсе change.org разместил Эдуард Батоцыренов из Улан-Удэ. Она адресована правительству РФ и Федеральной антимонопольной службе. По данным автора, 27 декабря 2019 года юрлицо «Байкалси кампани акционерное общество группа компаний «Море «Байкал» зарегистрировало исключительное право на пользование брендом «Байкал».

«Произошла монополизация национального достояния России. Теперь никто не сможет зарегистрировать товарный знак на свою продукцию, если в нем есть слово «Байкал» или его вариации!», - утверждает автор, добавляя, что Роспатент на этом основании уже отказал бизнесмену из Бурятии в регистрации товарного «С Байкала с любовью» на чай и варенье.

Наличие такого запрета подтвердил в эфире «Россия 24» заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Будуев. Он сообщил, что отправил соответствующие запросы антимонопольщикам, в Роспатент и Генпрокуратуру.

По данным ЕГРЮЛ, основным учредителем упомянутого юрлица, зарегистрированного в Иркутской области, является ESW Investment LTD с Багамских островов.

К настоящему времени петицию подписало более 76 тыс. человек.

Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»