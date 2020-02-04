В иркутском микрорайоне «Зеленый» нашлось место для спорта

Власти Иркутска намерены построить в микрорайоне «Зеленый» физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект станет возможным после завершения процедуры передачи муниципалитету земельного участка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В настоящее время земля принадлежит минобороны РФ. Участок расположен рядом со средней школой №31.

«Совместная с министерством обороны работа (по передаче участка – Sibnovosti.ru) ведется в течение нескольких лет, и сегодня мы выполнили все необходимые требования для передачи объектов», – рассказала официальному порталу Иркутска вице-мэр – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина.

Городские власти рассчитывают на то, что процесс оформления переданного земельного участка завершится в течение месяца. После этого будут заложены средства в бюджет города на проектирование и строительство спортивного объекта.

«Зеленый» находится на северо-востоке Иркутска.

Фото: страница «Микрорайон «Зеленый» в соцсети «ВКонтакте»