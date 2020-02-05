Назван размер ущерба от незаконных вырубок в Иркутской области

Ущерб от незаконных вырубок леса в Иркутской области в 2017-2019 года составил почти 40 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона.

«По результатам проверки комиссией Федерального агентства лесного хозяйства были выявлены нарушения, в том числе в части проведения и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. По предварительным данным комиссии, камеральных проверочных мероприятий, … ущерб от незаконных рубок, проведенных на площади 36,5 тыс. га, составил 39,7 млрд руб.», - сказал на заседании и. о. вице-премьера регионального правительства Теймур Магомедов (цитата по ТАСС).

По его данным, при назначении санитарных рубок в 45% случаев они были необоснованными, в 54% - в актах лесопатологических обследований допущены нарушения, которые повлияли на достоверность сведений о состоянии леса.

Теймур Магомедов был назначен иркутским вице-премьером в сентябре 2019 года. За несколько месяцев до этого был арестован министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. Он стал фигурантом уголовного дела о нанесении ущерба лесному фонду санитарными вырубками в размере 880 млн руб.

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко сообщал, что до 80% незаконных вырубок леса в 41 регионе РФ, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область.

Фото: сайт прокуратуры Иркутской области