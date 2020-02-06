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Восстановление инфраструктуры Иркутской области потребует 40 млрд рублей

Главная Экономика
Иркутск
10:40 6 Февраля 2020
строительство, наводнение, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный бюджет потратит 40 млрд руб. на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнения территорий Иркутской области. Эта сумма будет инвестирована в течение нескольких лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Объем вложений назвал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ. В Иркутске он провел совещание по вопросам строительства, запланированного для ликвидации последствий наводнения.

«Мы имеем дело не просто с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, а с большим инвестиционным проектом, в который государство вкладывает существенные средства. Уже вложено более 15 млрд руб. Только одна программа, связанная с социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой, превышает 40 млрд руб., которые инвестирует государство в течение четырех лет. Это дает возможность не только ликвидировать последствия. Необходим комплексный подход с ориентацией на нужды человека», - процитировал Дмитрия Волкова официальный портал региона.

По данным пресс-службы иркутского правительства, принято решение в течение трех недель создать комплексные планы освоения территорий с включением всех строящихся и восстанавливаемых объектов.

Как писали Sibnovosti.ru, ФАУ «РосКапСтрой» намерено создать в Тулуне свой образовательный центр по строительным направлениям. Город сильнее других в Иркутской области пострадал от наводнения летом 2019 года.

Фото: официальный портал Иркутской области

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