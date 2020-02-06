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«ИрАэро» и ГСС «обменялись» крупными исками

Главная Экономика
Иркутск
19:33 6 Февраля 2020
авиакомпания, суд, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутская авиакомпания «ИрАэро» подала иск к АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) с требованием возместить более 1,8 млрд руб. из-за простоя по техническим причинам самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Иск к производителю воздушных направлен в арбитражный суд Москвы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о сумме иска содержится в карточке арбитражного дела. По данным ТАСС, перед подачей иска перевозчик направлял претензию ГСС с требованием возместить убытки от простоя самолетов. В парке «ИрАэро» насчитывается девять самолетов SSJ-100.

Как писали Sibnovosti.ru в январе 2020 года, ранее «Гражданские самолеты Сухого» подали иск к «ИрАэро» на 941 млн руб. Причина требований неизвестна.

Фото: сайт АО «Гражданские самолеты Сухого»

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