«ИрАэро» и ГСС «обменялись» крупными исками

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» подала иск к АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) с требованием возместить более 1,8 млрд руб. из-за простоя по техническим причинам самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). Иск к производителю воздушных направлен в арбитражный суд Москвы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о сумме иска содержится в карточке арбитражного дела. По данным ТАСС, перед подачей иска перевозчик направлял претензию ГСС с требованием возместить убытки от простоя самолетов. В парке «ИрАэро» насчитывается девять самолетов SSJ-100.

Как писали Sibnovosti.ru в январе 2020 года, ранее «Гражданские самолеты Сухого» подали иск к «ИрАэро» на 941 млн руб. Причина требований неизвестна.

Фото: сайт АО «Гражданские самолеты Сухого»