Налог на недвижимость для бизнеса Бурятии предложили поднимать поэтапно

В народном хурале Бурятии предлагают радикально снизить темп роста налога на недвижимое имущество для бизнеса. Это необходимо для поддержания предпринимательской среды, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вопрос о внесении изменений в республиканский закон о налоговом регулировании внесен в повестку дня очередной сессии бурятского парламента. Согласно действующей редакции закона, ставка налога на недвижимое имущество, исчисляемого из кадастровой стоимости, в 2020 году должна вырасти в четыре раза – с 0,5% до 2%. По мнению депутата народного хурала Михаила Гергенова, которое приводит сайт парламента, такой рост может усугубить и без того непростую ситуацию в малом бизнесе – число таких предпринимателей в Бурятии с 2012 года сократилось с 29 тыс. до 17 тыс.

Рабочая группа, ранее обсудившая проблему, предложила заменить единовременный рост поэтапным. В 2020 году ставку налога рекомендуется установить в размере 0,75%, а далее до 2031 года включительно увеличивать ее на 0,1%.

Очередная сессия народного хурала запланирована на 3 марта.

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