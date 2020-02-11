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В Бурятии приступили к строительству Центра ядерной медицины

Главная Экономика
Иркутск
13:59 11 Февраля 2020
строительство, медицина, онкология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ началось строительство Центра ядерной медицины. Учреждение будет заниматься диагностикой и лечением онкологических заболеваний, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На базе Центра будут проводиться исследования позитронно-эмиссионной томографии, позволяющие диагностировать онкологические и кардиологические заболевания на ранних стадиях и проводить оценку эффективности проводимого лечения», - отметили в правительстве Республики Бурятия.

По данным официального портала региона, стоимость проекта превышает 1 млрд руб. Из этого объема 400 млн руб. выделяется в рамках «дальневосточной» субсидии. Остальные средства вложит ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» в качестве концессионера - строительство будет вестись в рамках государственно-частного партнерства.

Власти региона рассчитывают на то, что запуск проекта позволит проводить более 7 тыс. ПЭТ/КТ исследований в год. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года в Новосибирске официально открылся центр ядерной медицины «Медицинского института им. Березина». Он рассчитан на диагностику 7-8 тыс. человек ежегодно. Компания также планирует открыть ПЭТ-центры в Барнауле и Томске.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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