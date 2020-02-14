Власти Иркутской области хотят вывести тепличное хозяйство из кризиса

В Иркутской области подготовлен план развития АО «Искра», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это крупное тепличное хозяйство, находящееся в собственности региона.

О планах развития предприятия министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумороков рассказал на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве регионального заксобрания. По его словам, которые приводит сайт областного парламента, план рассчитан до 2023 года. Он предполагает выход «Искры» на прибыль в 3 млн руб. к 2021 году, постепенное гашение кредиторской задолженности, расширение посевных площадей и обновление материально-технической базы.

В настоящее время кредиторская задолженность АО «Искра» составляет 66 млн руб. Значительная ее часть – долги перед «Корпорацией развития Иркутской области» (31,6 млн руб.). Кроме того, в рамках исполнения судебного решения предприятие должно вернуть более 13,5 млн руб. в связи с расторжением сделки о продаже земельного участка, добавил министр.

«Искра» расположена в черте Иркутска. Предприятие занимается производством, хранением и реализацией овощей открытого и защищенного грунта, картофеля и рассады овощных и цветочных культур. В декабре 2019 года на предприятии была введена процедура наблюдения.

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