Геронтологический центр в Иркутской области получит два новых корпуса

Власти Иркутской области намерены увеличить площади «Марковского геронтологического центра». О перспективах расширения учреждения сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Марковский геронтологический центр» работает в статусе областного государственного автономного учреждения. Он находится в рабочем поселке Маркова на территории Иркутского района региона.

«Пожилые люди живут в хороших условиях. Но мы понимаем, что есть необходимость в расширении центра. Я поручил сегодня ускорить работы по подготовке проекта для того, чтобы как можно быстрее приступить к его реализации. К 1 сентября этого года проект должен быть готов», - сказал посетивший сегодня центр врио губернатора Игорь Кобзев (цитата по официальному порталу Иркутской области).

Речь идет о строительстве двух жилых корпусов на 120 мест и прачечного отделения. В настоящее время в центре проживает 276 человек. В их числе 30 ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: сайт ОГАУ СО «Марковский геронтологический центр»