Бурятский «Сириус» откроется в следующем году

Образовательный центр по выявлению и поддержке одаренных детей появится в 2021 году в Республике Бурятия. Он будет создан на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в Улан-Удэ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящей реализации этого проекта рассказал министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов на заседании совета народного хурала республики. По его данным, на оснащение центра федеральный бюджет направит 309 млн руб. В 2020 году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория.

«В центре будет организовано обучение по программам интенсивной подготовки. Ежегодно нарастающим итогом охват составит не менее 500 человек, к 2024 году охват составит 2 тыс. детей», - приводит слова министра официальный портал региона.

Предполагается, что центр будет работать круглый год. Проезд и пребывание для детей сделают бесплатным. Образовательная программа рассчитана на 21-24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи и др.

Фото: официальный портал Республики Бурятия