На жилье для пострадавших от иркутского паводка выделили еще 3 млрд рублей

Федеральный бюджет выделит еще 3,01 млрд руб. на решение жилищных проблем жителей Иркутской области, чьи дома и квартиры пострадали в результате летнего паводка 2019 года. Соответствующее распоряжение издало правительство РФ 20 февраля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вопрос о дополнительной финансовой поддержке иркутян был рассмотрен на вчерашнем заседании правительства РФ. Его стенограмма опубликована на сайте совмина.

«В 2019 году на эти цели было выделено более 14 млрд руб. Этих средств оказалось недостаточно. Поэтому сегодня мы рассмотрим вопрос о дополнительном направлении на эти цели более 3 млрд средств из резервного фонда правительства, чтобы пострадавшие люди были как можно быстрее обеспечены жильем», - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В распоряжении также указывается, что министерство строительства РФ должно до 1 мая «заключить соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Иркутской области».

Фото: официальный портал Иркутской области