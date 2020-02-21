ТОСЭР в иркутском Тулуне начнет с дикоросов

Первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в иркутском Тулуне может стать переработчик дикоросов. О проекте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инвестиционный проект ООО «Кедр» по расширению уже действующего производства одобрила областная комиссия по вопросам функционирования ТОСЭР. В Тулуне предполагается создать предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушенной ягоды, джема, морса и другой продукции.

«Объем капитальный вложений в проект составит 17,9 млн руб., в результате реализации проекта будут созданы 10 новых рабочих мест», - отмечает официальный портал Иркутской области.

В ближайшее время министерство экономического развития региона заключит с «Кедром» соглашение об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Тулун».

ТОСЭР в этом городе была создана в декабре 2019 года. Здесь разрешено максимальное для таких территорий количество видов экономической деятельности – 45.

Фото: сайт мэрии Тулуна