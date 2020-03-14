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В иркутскую Тофаларию добралась по бездорожью строительная техника

Главная Экономика
Иркутск
18:47 14 Марта 2020
строительство, село, переход
Автор: Sibnovosti.ru
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В «столицу» иркутской Тофаларии – село Алыгджер – своим ходом добралась строительная техника. Она необходима для восстановления населенного пункта после мощного наводнения, случившегося летом прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В добравшейся до Алыгджера колонне два экскаватора, два бульдозера, погрузчик, топливозаправщик, вахтовка и два вагончика для проживания. В путь протяженностью 250 км по руслам замерзших рек и пересеченной горной местности она вышла 20 февраля. В правительстве Иркутской области отмечают, что такой переход техники в Алыгджер, который к тому же усложнили снегопады и бураны, был осуществлен впервые.

Как писали Sibnovosti.ru, село было затоплено в конце июня после того, как из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Уде. Здесь были признаны непригодными для проживания 96 из 138 домов. Еще 37 потребовали капремонта. В Алыгджере проживает большая часть тофаларов – одного из самых малочисленных народов России.

«Свидетельства на приобретение жилья взамен утраченного получили 137 семей… Значительная часть жителей не хотят переезжать в другие населенные пункты. 40 семей уже заключили трехсторонние договоры на строительство домов. Уже известно, что 21 дом будет построен из бруса», - отмечает официальный портал Иркутской области.

Прежний губернатор Сергей Левченко в августе прошлого года заявил о необходимости строительства дороги в Алыгджер.

Фото: официальный портал Иркутской области

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