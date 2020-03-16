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Бурятский «мусорный» регоператор сменил норматив начисления и директора

Главная Экономика
Иркутск
11:58 16 Марта 2020
мусор, оператор, тарифы
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Бурятия ООО «ЭкоАльянс» отменил применение норматива накопления ТКО для индивидуальных жилых строений (ИЖС) в полном объеме. В результате, плата граждан с 1 февраля не повышена, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«До 1 февраля 2020 года региональный оператор применял понижающий коэффициент к нормативу накопления ТКО для индивидуальных жилых домов – на уровне норматива для многоквартирных домов. После нормативы для ИЖС должны были быть применены в полном объеме», - поясняет официальный портал региона.

По данным республиканских властей, жителям, получившим уведомления о начислениях за февраль 2020 года, будет произведен автоматический перерасчет. Плата за услугу в Бурятии в зависимости от зоны составляет от 64,21 руб. до 67,76 руб. на одного человека в месяц.

На прошлой неделе в «ЭкоАльянсе» сменилось руководство. Директор Игорь Алексеев уволился по собственному желанию. Пост занял Алдар Бальжиров, ранее работавший финансовым директором этой компании.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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