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В иркутских заказниках будут восстанавливать леса после пожаров и вырубок

Главная Экономика
Иркутск
13:44 16 Марта 2020
лес, вырубка, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В государственных природных заказниках «Лебединые озера (Окунайский)» и «Туколонь» Иркутской области будут восстановлены леса, пострадавшие от вырубок. О решении Казачинско-Ленского районного суда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Суд рассмотрел иск Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора к областному министерству лесного комплекса. По данным Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в 2015-2019 годы в результате пожаров и проведения незаконной сплошной санитарной рубки здесь пострадало 88,8 тыс. куб. м. лесов на площади 4,8 тыс. га.

«С учетом того, что органами лесного хозяйства самостоятельные меры к лесовосстановлению не принимались, для наведения экологического порядка прокурор обратился в суд с иском об обязании провести обследования заказников в целях установления объема лесов, требующих восстановления», - говорится в сообщении ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году было возбуждено уголовное дело в связи с незаконными, по версии следствия, вырубками в «Туколони». Год спустя был арестован тогда министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Фото: сайт Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

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