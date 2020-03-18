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На окраине Улан-Удэ появится мини-футбольное поле с искусственным покрытием

Главная Экономика
Иркутск
12:49 18 Марта 2020
строительство, мэр, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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В микрорайоне Тулунжа столицы Бурятии будет построено несколько социальных объектов. Изменения в проект планировки этой территории утвердил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В этом году в Тулунже появится мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,8 млн руб. По данным информационного сайта Улан-Удэ, торги по определению подрядной организации для реализации этого проекта уже объявлены.

Кроме того, в этом году будет разработана проектная документация на строительство детского сада на 280 мест. Его строительство планируется в ближайшем будущем.

Тулунжа находится на западе Улан-Удэ. Поселок с таким названием был включен в состав города в 2010 году.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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