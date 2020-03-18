В Иркутске выберут место для нового аэропорта

Власти Иркутской области планируют строительство в Иркутске нового аэропорта. Такую задачу поставил врио губернатора Игорь Кобзев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня Игорь Кобзев выступил в заксобрании области с ежегодным посланием о положении дел в регионе. По его словам, реконструкция действующего аэропорта и строительство нового необходимы для увеличения пассажиропотока с 2 млн до 4,5 млн человек в год.

«Организовать разработку региональной программы строительства и реконструкции аэропорта Иркутска до 1 октября 2020 года. До конца 2020 года организовать выбор инвестора для строительства нового аэропорта и аэровокзального комплекса с проведением конкурсных процедур. До 30 ноября - проанализировать предложения по выбору площадки для строительства нового авиаузла», - дал он поручение правительству области (цитата по ТАСС).

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2018 года тогда губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил о предстоящем строительстве нового терминала аэропорта компаниями «Новапорт» и «Рампорт». Однако против выступила Федеральная антимонопольная служба, которая посчитала выбор инвесторов без торгов нарушением антимонопольного законодательства.

Сейчас международный аэропорт Иркутск находится в границах областного центра, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м.

Фото: официальный портал Иркутской области