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Четвертый иркутский МС-21-300 продолжит летные испытания в Подмосковье

Главная Экономика
Иркутск
15:47 18 Марта 2020
самолет, испытание, перелет
Автор: Sibnovosti.ru
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Четвертый опытный самолет МС-21-300 продолжит летные испытания в Московской области. Лайнер, выпущенный «Иркутским авиационным заводом», совершил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром Летно-исследовательского института им. Громова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На этом МС-21-300 установлен пассажирский салон в плотной компоновке.

«Одноклассный салон рассчитан на 211 мест. Это – максимально плотный вариант компоновки самолета МС-21-300. Лайнеры с таким салоном рассчитаны, в первую очередь, на авиакомпании-лоукостеры», - рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

По ее данным, в полной комплектации салона будут проведены, в частности, испытания по аварийному покиданию самолета. В соответствии с нормативными требованиями такие испытания проводятся с минимально допустимой шириной прохода в салоне.

«Иркутский авиационный завод» является филиалом корпорации «Иркут», входящей в состав «Объединенной авиастроительной корпорации» «Ростеха». По данным корпорации «Иркут», четвертый МС-21-300 совершил первый полет 25 декабря 2019 года.  

Фото: сайт «Объединенной авиастроительной корпорации»

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