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Иркутские власти хотят отстранить частные фирмы от заготовки древесины для граждан

Главная Экономика
Иркутск
16:17 20 Марта 2020
лес, поправки, кодекс
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области предлагают передать государственным лесхозам исключительное право заготавливать древесину для собственных нужд граждан. В регионе подготовили соответствующие поправки в Лесной кодекс РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предложенных поправках стало известно в ходе заседании комиссии по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию при региональном совете. Их представил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Роман Герасимов.

«Получившие право на заготовку древесины для собственных нужд обычно не имеют необходимых машин, механизмов и специализированных навыков лесорубов. Такая заготовка, как правило, ведется третьими лицами на основании гражданско-правовых договоров. Это создает основу для злоупотреблений: помимо заготовки древесины по договорам купли-продажи рубятся и вблизи расположенные лесные насаждения», - приводит аргументы авторов поправок официальный портал Иркутской области.

Ранее сообщалось, что ущерб от незаконных вырубок леса в Иркутской области в 2017-2019 годах составил почти 40 млрд руб. В январе 2020 года стало известно о том, что власти региона решили реорганизовать ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».

Фото: сайт Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры

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