Ликвидацию отходов комбината на Байкале поручили «Газэнергострою»

Корпорация «Газэнергострой» стала оператором работ по ликвидации отходов закрытого «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (БЦБК) в Иркутской области. До нее эту работу пытались выполнить «ВЭБ Инжиниринг» и «Росгеология», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Газэнергострой» назначен на выполнение работ распоряжением правительства РФ. На документ ссылается ТАСС.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Газэнергострой - экологические технологии» единственным исполнителем осуществляемых правительством Иркутской области закупок в отношении работ, связанных с подготовкой проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»; работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде…», - указывается в распоряжении.

Как писали Sibnovosti.ru, БЦБК был закрыт в 2013 году. В конце 2017 года минприроды Иркутской области подписало контракт с «Росгеологией» на рекультивацию отходов стоимостью 5,9 млрд руб.

По данным ТАСС, госконтракт с новым оператором на разработку проекта ликвидации отходов заключается до 31 января 2022 года, контракт на саму ликвидацию - до 31 января 2024 года.

«В рамках первоочередных задач на 2020 год по ликвидации негативного воздействия отходов БЦБК целесообразно начать работы по очистке надшламовой воды с первой по седьмую карты во втором квартале 2020 года. Мероприятия по ликвидации щелокосодержащей жидкости нужно также начать в этот период. Требуется привести в порядок локальные очистные сооружения и сделать доочистку КОС г. Байкальска», - докладывал на оперативном совещании в иркутском правительстве в декабре прошлого года и. о. министра природных ресурсов и экологии Андрей Крючков.

Фото: официальный портал Иркутской области