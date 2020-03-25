25 марта
Иркутск
погода -10 °C
78.85
 
€ 85.43
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутский бизнес попросил о господдержке из-за резкого падения доходов

Главная Экономика
Иркутск
11:02 25 Марта 2020
вирус, доход, поддержка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Иркутскому малому и среднему бизнесу необходима господдержка в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. Прежде всего, речь идет о предприятиях, работающих в сфере туризма и общественного питания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию в бизнес-сообществе обсудили участники расширенного заседания комитета по предпринимательству в сфере туристской, гостиничной и курортно-рекреационной деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП) Восточной Сибири. Оно состоялось вчера в Иркутске.

По данным участников встречи, падение выручки от выездного туризма с начала 2020 года составило 80%. Внутренний туризм не дал ожидаемого прироста из-за различных ограничений. Снижение выручки до 40% отмечено и в сфере общественного питания.

«Важно, что мы пришли к взаимопониманию и предложения ТПП Восточной Сибири по помощи региональному бизнесу поддержаны как исполнительной, так и законодательной властью. Отсрочка арендных платежей, льготы по ЖКХ, налоговые каникулы – это необходимые, но временные меры, и бизнесу, безусловно, нужны специальные комплексные программы поддержки», - отметил по итогам заседания президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь.

В свою очередь, вице-спикер областного заксобрания Ольга Носенко сообщила, что парламент региона готов выступить с инициативой о мерах поддержки, в частности, об ослаблении налогового бремени, предоставлении льгот по коммунальным и арендным платежам.

«Подобные механизмы мы применяли для поддержки предпринимателей и населения после наводнения летом прошлого года», - сказала она сайту иркутского заксобрания.

Фото: сайт Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Ликвидацию отходов комбината на Байкале поручили «Газэнергострою»

Ликвидацию отходов комбината на Байкале поручили «Газэнергострою»

23 Марта 2020 г.
Корпорация сменит «Росгеологию»
Новости Иркутска: Иркутские власти хотят отстранить частные фирмы от заготовки древесины для граждан

Иркутские власти хотят отстранить частные фирмы от заготовки древесины для граждан

20 Марта 2020 г.
Регион подготовил поправки в Лесной кодекс РФ
Новости Иркутска: Четвертый иркутский МС-21-300 продолжит летные испытания в Подмосковье

Четвертый иркутский МС-21-300 продолжит летные испытания в Подмосковье

18 Марта 2020 г.
Самолет совершил беспосадочный перелет из Иркутска
Новости Иркутска: В Иркутске выберут место для нового аэропорта

В Иркутске выберут место для нового аэропорта

18 Марта 2020 г.
Инвестор должен быть определен до конца 2020 года
Новости Иркутска: На окраине Улан-Удэ появится мини-футбольное поле с искусственным покрытием

На окраине Улан-Удэ появится мини-футбольное поле с искусственным покрытием

18 Марта 2020 г.
Мэр столицы Бурятии внес изменения в проект планировки микрорайона Тулунжа
Новости Иркутска: В иркутских заказниках будут восстанавливать леса после пожаров и вырубок

В иркутских заказниках будут восстанавливать леса после пожаров и вырубок

16 Марта 2020 г.
Суд рассмотрел иск природоохранной прокуратуры к министерству лесного комплекса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Зимние метели вернулись в Бурятию

Зимние метели вернулись в Бурятию

24 Марта 2020 г.
В республике объявлено штормовое предупреждение
Новости Иркутска: Национальная библиотека снимет короткометражный фильм на бурятском языке

Национальная библиотека снимет короткометражный фильм на бурятском языке

20 Марта 2020 г.
В республике распределили гранты на поддержку бурятского языка
Новости Иркутска: На достройку Успенского собора в Улан-Удэ выделят субсидию из республиканского бюджета

На достройку Успенского собора в Улан-Удэ выделят субсидию из республиканского бюджета

23 Марта 2020 г.
Размер субсидии составит 24 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19