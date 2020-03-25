Иркутский бизнес попросил о господдержке из-за резкого падения доходов

Иркутскому малому и среднему бизнесу необходима господдержка в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. Прежде всего, речь идет о предприятиях, работающих в сфере туризма и общественного питания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуацию в бизнес-сообществе обсудили участники расширенного заседания комитета по предпринимательству в сфере туристской, гостиничной и курортно-рекреационной деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП) Восточной Сибири. Оно состоялось вчера в Иркутске.

По данным участников встречи, падение выручки от выездного туризма с начала 2020 года составило 80%. Внутренний туризм не дал ожидаемого прироста из-за различных ограничений. Снижение выручки до 40% отмечено и в сфере общественного питания.

«Важно, что мы пришли к взаимопониманию и предложения ТПП Восточной Сибири по помощи региональному бизнесу поддержаны как исполнительной, так и законодательной властью. Отсрочка арендных платежей, льготы по ЖКХ, налоговые каникулы – это необходимые, но временные меры, и бизнесу, безусловно, нужны специальные комплексные программы поддержки», - отметил по итогам заседания президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь.

В свою очередь, вице-спикер областного заксобрания Ольга Носенко сообщила, что парламент региона готов выступить с инициативой о мерах поддержки, в частности, об ослаблении налогового бремени, предоставлении льгот по коммунальным и арендным платежам.

«Подобные механизмы мы применяли для поддержки предпринимателей и населения после наводнения летом прошлого года», - сказала она сайту иркутского заксобрания.

Фото: сайт Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири