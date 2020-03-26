В Бурятии готовят дополнительные меры для поддержки бизнеса

В Республике Бурятия готовят региональные меры для поддержки экономики, пострадавшей от распространения коронавируса. Они дополнят перечень мер федерального масштаба, которых ранее объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О подготовке регионального плана рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, план будет утвержден до конца этой недели.

«Это как отсрочка наших региональных налогов, поддержка по линии наших фондов – субсидирование. Мы там кстати, не сами себе сочиняем, а с бизнесом планируем его обсудить. Но это будет очень быстро», - процитировал руководителя республики официальный сайт региона.

Напомним, о принятых мерах поддержки бизнеса Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства РФ 19 марта. Вчера в своем обращении к нации о новых мерах в этой области рассказал президент РФ Владимир Путин.

Как писали Sibnovosti.ru, в соседней Иркутской области в связи распространением коронавируса выручка от въездного туризма сократилась на 80%, выручка предприятий общепита – на 40%. В Бурятии зарегистрировано два случая заражения COVID-19.

Фото: официальный портал Республики Бурятия