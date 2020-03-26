На иркутском заводе «Росатома» снесут старый корпус

В Иркутской области будет ликвидирован один из корпусов АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (АЭХК). На это «Росатом» готов потратить более 973 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Госкорпорация, в структуру которой входит АЭХК, объявила аукцион на вывод из эксплуатации корпуса №2 (здание №802). Он назначен на 14 апреля.

«Подрядчик должен выполнить работы до 30 ноября 2022 года. Ему предстоит разобрать конструкции здания, отсортировать отходы на радиоактивные и нерадиоактивные, организовать транспортировку радиоактивных отходов и передать на захоронение ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», - сообщает об условиях аукциона «Интерфакс-Сибирь».

По данным информагентства, здания №802 и №804 связаны со старой, диффузионной, технологией, которую использовал комбинат для обогащения уранового сырья. Вывод из эксплуатации этого корпуса ведется с 2016 года.

По данным АЭХК, в 2019 году предприятие завершило вывод из эксплуатации здания №804 и переход на оборотное водоснабжение. Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2018 года власти Иркутской области и «Росатом» заключили соглашение, предполагающее создание на площадке АЭХК индустриального парка.

Фото: сайт АО «Ангарский электролизный химический комбинат»