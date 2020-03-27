Новые трамваи в Улан-Удэ выходят из строя

Правоохранительные органы проверят информацию о поломках закупленных для Улан-Удэ трамваев «Львята». Соответствующее поручение дал силовикам российский вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о предстоящей проверке размещена на сайте полпреда. В сообщении отмечается, что трамваи были приобретены на средства федерального бюджета по линии «Единой субсидии».

Как писали Sibnovosti.ru, столица Бурятии приобрела 15 «Львят», выпущенных санкт-петербургским ООО «ПК Транспортные системы». На их приобретение было выделено более 498 млн руб. Первые трамвай были поставлены в Улан-Удэ в сентябре прошлого года.

«По информации средств массовой информации, большинство новых трамваев вышли из строя», - отмечается на сайте полпреда.

Фото: сайт ООО «ПК Транспортные системы»