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Предприятия ряда отраслей Иркутской области могут получить налоговую льготу

Главная Экономика
Иркутск
13:37 27 Марта 2020
налоги, законодательное собрание, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты заксобрания Иркутской области считают необходимым облегчить налоговое бремя предприятиям, которые более всего пострадали от ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Об инициативе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о предприятиях сферы туризма, образования, здравоохранения, спорта, общественного питания, культуры. Для них предложено сократить вдвое выплаты по транспортному и земельному налогу до конца этого года. Инициатива была выдвинута на встрече группы депутатов заксобрания с представителями бизнеса.

«Председатель законодательного собрания уже дал поручение соответствующим подразделениям произвести расчеты. Необходимо соблюсти баланс бюджетной сферы. В частности, учесть интересы муниципальных образований первого уровня, которые являются получателями налогов, так как средств в муниципалитетах и так не хватает для решения насущных проблем. Все эти моменты мы всесторонне будем прорабатывать вместе с правительством региона. Нам надо найти решение в кратчайшие сроки. Они уже определены – до 1 мая. Сделаем все возможное, чтобы принять необходимые корректировки в законодательство на плановой сессии 15 апреля», – приводит сайт областного парламента комментарий депутата Кузьмы Алдарова.

Как писали Sibnovosti.ru, по данным бизнесменов, падение выручки от выездного туризма в Иркутской области с начала 2020 года составило 80%. Снижение выручки до 40% отмечено и в сфере общественного питания.

Фото: pixabay.com

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