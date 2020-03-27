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«Рудное» будет добывать золото в Баунтовском районе Бурятии

Главная Экономика
Иркутск
16:45 27 Марта 2020
золото, экспертиза, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Рудное» построит горно-перерабатывающий комплекс на участке Рудная горка Троицкого золоторудного месторождения в Баунтовском районе Республики Бурятия. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Максимальная глубина проектируемого карьера достигнет 150,8 м. По данным федерального учреждения, помимо площадки открытых горных работ там будет сооружена золотоизвлекательная фабрика. В числе других запланированных объектов - склад горюче-смазочных материалов, комплекс кучного выщелачивания и др.

Прогнозные ресурсы Рудной горки превышают 90 т золота, утвержденные запасы по категории С2 - 5 т, говорится на сайте Баунтовского района. По данным сайта nedradv.ru, впервые лицензия на разработку Троицкого золоторудного месторождения была выдана в 1995 году. В 2016-м ее переоформили на ООО «Рудное».

Фото: сайт Главгосэкспертизы России

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