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Борющимся с COVID-19 иркутским медикам удвоили зарплату

Главная Экономика
Иркутск
14:02 30 Марта 2020
вирус, зарплата, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области вдвое подняли зарплату медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. О решении региональных властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мною принято решение об увеличении оплаты труда медработников, которые находятся на передовой», - цитирует врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева официальный портал региона.

В сообщении не уточняется, сколько иркутских врачей непосредственно занято лечением больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, власти решили увеличить расходы  на приобретение для медиков средств защиты.

Как писали Sibnovosti.ru, в регионе зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.

Фото: pixabay.com

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