Олег Дерипаска профинансирует создание трех медучреждений в Иркутской области

Российский бизнесмен Олег Дерипаска вложит средства в строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Иркутской области. Договоренность с областными властями об этом была достигнута в ходе частного визита предпринимателя в регион, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Такие медучреждения появятся в Братске, Тайшете и Шелехове. Их общая вместимость составит около 160 мест. Строительство начнется в ближайшее время.

«Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность», - отмечает официальный портал Иркутской области.

В настоящее время в регионе зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Ранее сообщалось, что иркутским медикам, непосредственно задействованным в борьбе с COVID-19, удвоят зарплату.

Фото: официальный портал Иркутской области