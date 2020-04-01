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Иркутскому поселку Боково пообещали новую ливневую канализацию

Главная Экономика
Иркутск
12:49 1 Апреля 2020
строительство, план, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Боково в черте Иркутска появится новая система ливневой канализации. Предполагается, что ее строительство начнется в следующем году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Необходимость новой «ливневки» вызвана тем, что ныне действующая не справляется с пропуском воды. В результате во время продолжительных дождей улицы поселка затапливаются.

По данным официального портала Иркутска, сегодня протяженность ливневой канализации в Боково составляет 0,8 км. Диаметр трубы варьируется от 600 до 1 000 мм. Предполагается, что общая протяженность новой трассы составит 2,3 км при диаметре трубопровода не менее 1 200 мм.

Власти Иркутска планируют провести проектные работы в 2020-2021 годах.

Поселок Боково расположен в Ленинском районе Иркутска. Он был основан еще в начале XVIII века.

Фото: официальный портал Иркутска

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