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Летом планируется начать строительство «Силы Сибири» в Иркутской области

Главная Экономика
Иркутск
11:28 3 Апреля 2020
газ, дороги, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Летом этого года ПАО «Газпром» намерено приступить к строительству магистрального газопровода «Сила Сибири» в Иркутской области. По нему будет транспортироваться газ с Ковыктинского месторождения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящих работах было объявлено в ходе встречи врио иркутского губернатора Игоря Кобзева и директора филиала ООО «Газпром Инвест» «Иркутск» Павла Шкитина. Она состоялась вчера.

«По Ковыкте мы уже приступили к работам. В этом году планируем освоить 100 млрд руб. Летом готовы начать строительство линейной части магистрального газопровода «Сила Сибири». Его протяженность 800 км, 600 из которых проходит по территории Иркутской области. Для ведения работ потребуется реконструкция и усиление ориентировочно 700-800 км дорог и шести мостов», - процитировал Павла Шкитина официальный портал Иркутской области.

При этом «Газпром» выделит средства на компенсацию нанесенного в ходе реализации инвестпроекта ущерба областным и муниципальным дорогам. По данным региональных властей, в настоящее время готовятся соответствующие соглашения с собственниками дорог.

Фото: сайт ПАО «Газпром»

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