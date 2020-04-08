Реконструкция пройдет на пункте пропуска через госграницу в Бурятии

«Росэлектроника» разработает проекты реконструкции еще трех автомобильных и одного морского пунктов пропуска через российскую границу. В их числе, пункт пропуска Монды в Республике Бурятия на границе с Монголией, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующий контракт заключен с филиалами ФГКУ «Росгранстрой». Реконструкция предполагает строительство дополнительных полос движения с кабинами паспортного контроля.

«В рамках контрактов специалисты холдинга проведут инженерные изыскания и подготовят проекты создания линий спецсвязи, устройства систем бесперебойного электроснабжения, модернизации оптоволоконных сетей в пунктах пропуска», - говорится в сообщении на сайте «Росэлектроники».

В августе прошлого года сообщалось, что «Росэлектроника» подготовит проекты реконструкции семи пунктов пропуска через российскую границу. В том числе пункт пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае (на границе с Китаем) и железнодорожный погранпереход «Наушки» в Республике Бурятия (на границе с Монголией).

Фото: сайт холдинга «Росэлектроника»