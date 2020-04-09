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В Иркутской области пострадавшим от паводка выдано 7,2 тыс. жилищных сертификатов

Главная Экономика
Иркутск
10:09 9 Апреля 2020
наводнение, строительство, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области свидетельства на приобретение жилья получили все пострадавшие от паводка, кто за ними обратился. Сертификаты дают право приобрести жилье в любом регионе России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Поступило 7 242 заявления на получение свидетельства на право приобретения жилья, и 7 242 свидетельства выдано. Оплачено 6 698 свидетельств на общую сумму 19,9 млрд руб.», - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства социального развития, опеки и попечительства.

Информагентство уточняет, что семьи, которые получили жилищные сертификаты, но еще не воспользовались ими, пока не определились, где хотят жить. Либо они ждут сдачи в эксплуатацию домов, строящихся в Тулуне и Нижнеудинске. При этом прием заявлений на выдачу сертификатов продлен до 30 июня 2020 года - ряд семей в судах еще доказывают право собственности на утраченное или поврежденное во время наводнения жилье.

Напомним, мощное наводнение в Иркутской области произошло летом 2019 года. Федеральный бюджет потратит на восстановление пострадавшей инфраструктуры региона 40 млрд руб. в течение нескольких лет.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»

 

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