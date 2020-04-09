Особенности оформления страхования КАСКО

Если вы заботитесь о наилучшей степени защиты вашего страхования КАСКО, также обратите внимание на страховую сумму-чем она выше, тем лучше. Слишком низкий уровень может быстро истощиться, если, например, ваш страховщик применяет уменьшенную страховую сумму (то есть уменьшает ее стоимость на каждую выплаченную компенсацию). Работает автострахование онлайн не первый год и вы получаете лучшие условия.

Дополнительным преимуществом будет также так называемая фиксированная страховая сумма. Если в вашем договоре есть такая запись, максимальная компенсация будет выплачена в сумме, соответствующей стоимости автомобиля со дня заключения договора (общество не учитывает снижение стоимости автомобиля). Просмотреть рейтинг страховых компаний каско можно на сайте Тинькофф.

если ваш договор страхования КАСКО предусматривает собственную долю, причитающаяся компенсация будет уменьшена в сумме или процентах на установленную стоимость, например, 500 долларов 10%. Участие может значительно снизить цену страхования AC. Чем выше доля, тем дешевле будет политика.

амортизация деталей - ваша компенсация будет уменьшена в связи с естественным износом компонентов транспортного средства. Как правило, чем старше автомобиль, тем больше будет сбоев.

Страховые компании стремятся сопоставить предложение страхового полиса с различными требованиями клиентов. Для тех, кто боится только полной потери транспортного средства (кассация после аварии или кражи), например, подготовлено так называемое страхование СМАРТ КАСКО которое обычно покрывает:

общий ущерб,

кража,

ущерб, нанесенный силами природы.

Некоторые страховщики используют комбинации вышеупомянутых событий. Немногие расширяют предложение частичным ущербом, но с использованием высоких собственных акций. Хотя покупка страховки означает покрытие автомобиля неполной защитой, многие клиенты выбирают именно такую форму страхования. Все составляющие КАСКО влияют не только на качество страховки, но и на ее цену. Их можно свободно модифицировать, чтобы обеспечить защиту, которая будет идеально подходить для наших нужд.

Хотя для страхования КАСКО цена имеет второстепенное значение, стоит сравнить предложения различных страховщиков. Как правило, самые дорогие пакеты гарантируют самую широкую защиту, что не означает, что нет возможности найти дешевую и хорошую страховку AC автомобиля. Потому что вы можете обнаружить, что один и тот же или близкий пакет льгот будет иметь в отдельных компаниях совершенно другую цену.

По материалам АО "ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ"

АО "ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ"

ОГРН 1027739031540

Москва, Хуторская 2-я улица, дом 38а строение 26