Как воспользоваться сервисом для кредита

Кредитная карта - это банковская платежная карта, с помощью которой можно рассчитаться за товары и услуги не только собственными деньгами, но и деньгами, предоставленными банком в долг. Их популярность быстро растет благодаря простоте оформления и использования. Все банки предлагают несколько кредитных продуктов.

Чтобы разобраться, какой подходит именно этому заемщику, надо проанализировать условия займов и требования предъявляемые кредитные учреждения.

Какие кредитные карты можно получить

Сравнить кредитные карты целесообразно по следующим признакам:

кредитный лимит;

процентная ставка за пользование деньгами;

наличие и размер дополнительных комиссий;

порядок погашения задолженности, минимальный ежемесячный платеж;

наличие и продолжительность периода, в течение которого не начисляются проценты;

банковские тарифы обслуживания, операции бесплатные;

возможность снятия наличных;

дополнительные бонусы.

Важно также учитывать требования кредитных учреждений к заемщикам. Получить кредитную карту с лимитом могут только совершеннолетние граждане России, которые имеют постоянный доход и регистрацию на России.

Как воспользоваться сервисом

На сайте собраны данные не только о кредитных картах, но и почти обо всех кредитных продуктов, включая потребительские кредиты, ипотеку, авто кредиты наличными. Выбрав категорию «Кредитные карты» можно моментально получить всю информацию об условиях всех банков. Из перечня легко перейти на сайт банка и заказать карту онлайн.

Для оформления кредитной карты, надо предъявить паспорт, справку о присвоении идентификационного номера. Кредитные карты с большим лимитом банки выдают после предъявления справки о доходах за 6 месяцев. Некоторым учреждениям достаточно за 3 месяца.

Займы на карту

Срочный кредит без справок и поручителей на карту выдают микрофинансовые организации. Для этого надо перейти в раздел «Займы на карту». Современный сервис предложит перечень учреждений, условия кредитования и возможность выбора займа, оформление заявки. Это шанс получить кредит без залога и поручителей том, кто испортил свою кредитную историю, не имеет подтвержденного дохода.

Решение выносится в тот же день, иногда через час. Средства зачисляются в течение нескольких минут. За удобство придется заплатить высокие проценты, в разы выше, чем в банках. Они начисляются ежедневно.

В условиях кредитования физических лиц, растет, когда трудно подобрать самый выгодный кредитный продукт, сервис позволяет быстро подобрать и оформить автомобиль в кредит без первоначального взноса для конкретных нужд. Обращайтесь к сервису, чтобы сэкономить время и силы.

По материалам АО «Тинькофф Банк»

АО «Тинькофф Банк»

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